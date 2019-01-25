Başkan Özakcan'dan Aydın protokolüne incir ikramı

Mesut Özakcan, Aydın 7. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katıldı. Özakcan, Efeler Belediyesi standını ziyaret eden protokole incir ikramında bulundu.

Aydın'da zirai aletler ve tarım ekipmanlarının sergilendiği 'Aydın 7. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı' kapalı fuar alanında 280 firmanın katılımı ile açıldı. Açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Başkan Özakcan, törenin ardından fuar alanındaki stantları gezerek alış veriş yaptı. Efeler Belediyesi standına gelen Özakcan, Efeler Belediyesi tarafından özel olarak hazırlatılan bez çantaları vatandaşlara dağıtarak sohbet etti.

Başkan Özakcan Efeler Belediyesi'nin standını ziyaret eden protokol üyelerine incir başta olmak üzere zeytin ve zeytinyağı ikramında bulundu. İncirin Aydın'ın simgesel ürünlerinden olduğunu kaydeden Özakcan, "Bu tür fuarlar tarımımızın gelişmesinde önemli rol oynuyor. Son sistem zirai aletler çiftçilerimiz ile buluşuyor. Efeler Belediyesi olarak bizler de halkımıza geçtiğimiz yıl köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerimizde zeytin fidanı dağıtmıştık. Buradaki standımızda da çeşitli ikramlarda bulunarak yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz" dedi.

Mesut Özakcan'a ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları O. Derya Tıkır ve Belgin Alpdoğan ile daire müdürleri de eşlik etti.