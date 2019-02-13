Başkan Özakcan'dan eski Partisi CHP'ye sitem

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın'da partisine yeni katılan isimlere rozet taktı. Efeler ve Söke Belediye Başkan adaylarının da tanıtımının yapıldığı etkinlikte konuşan Efeler Belediye Başkanı ve DP Efeler Belediye Başkan Adayı Mesut Özakcan, eski partisi CHP'ye sitem ederek “Ben sokakta bırakılacak adam mıyım?” diye konuştu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Aydın'da Demokrat Parti'ye katılım sağlayan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, İYİ Parti'nin eski il başkanı Betül Akçanal ile Aydın'ın eski siyasetçilerinden Galip Keçelioğlu, Halis Günday başta olmak üzere CHP ve İyi Parti'den partisine geçen yaklaşık 50 kişiye rozet taktı.

Etkinlikte sadece Aydın Efeler ve Söke Belediye Başkan adayları tanıtılırken Köşk'ten Demokrat Parti Belediye Başkan adaylığını açıklayan isim işadamı Yaşar Baş'tan söz edilmedi ve programa Yaşar Baş'ın katılmadığı gözlemlendi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın konuşma yapmadığı etkinliğin açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mesut Özakcan, eski partisi CHP'ye kendisini aday göstermemesinden dolayı sitem etti. Duygusal bir konuşma yapan eski CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, “Ben beni sokakta bırakan partiden milletvekili milletvekilliği, il başkanlığı belediye başkanlığı yaptım. Vatandaşlarımız bu demokrasi dışı davranışı görünce ‘başkanım bari bağımsız aday olun' diye çok ısrar etti. Ben de geçmişte Başbakan yetiştirmiş derin bir kökü olan Demokrat Parti'den aday oldum. Hayalci değilim. Kamuoyu araştırması yaparak aday oldum” diyerek eski partisi CHP'de yaşanan belirlenmesi işlemini haksızlık olarak gördüğünü söyledi.

“Bana yapılan haksızlık önemli değil, Efeler halkına haksızlık yapıldı”

Kendisine yapılan haksızlığı önemsemediğini ancak Efeler halkına yapılan haksızlığa karşı geldiğini kaydeden Mesut Özakcan, “Ben demokratım diyen herkesi Kırata sahip çıkmaya çağırıyorum. Ülkede çok sorun var ama en önemli sorun demokrasi sorunu. Yarım kalan projelerimizi tamamlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Yeniden milletimizle buluşmaya çalışıyoruz”

Türk siyasetinin yozlaştırılmaya çalışıldığını ve vatandaşın sadece iki ittifaka mecbur bırakıldığını kaydeden DP genel Başkanı Gültekin Uysal, “Yeniden milletimizle buluşmaya çalışıyoruz. Memleketimizin derinden bir nefes alması gereken bir dönemde, Türkiye'yi 2 kutuplu bir yapıya mahkum etmemek adına bizlerde inandığımız değerleri temsil etmek adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bu çarpık siyasi düzen döneminde yeniden demokrasi diyerek, yeniden adalet diyerek, demokrasi ve adaleti sağlayacağız. Herkesi bu şemsiye altında toplanmaya bekliyoruz” dedi.

Aday çıkaramadıkları yerlerde kimi destekleyecekleri yönündeki sorulara cevapsız bırakan DP Genel Başkan Adayı Gültekin Uysal, programına devam etmek üzere salondan ayrıldı.