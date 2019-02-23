Başkan Özakcan'dan esnaf ziyareti

Mesut Özakcan, ziyaretlerini sürdürüyor.

Yedieylül ve Adnan Menderes Mahallesi'ndeki kahvehaneleri ve esnafları ziyaret eden Özakcan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Özakcan, “2014 yılında göreve başladığımızda oturacak bir yerimiz, hizmet edeceğimiz araç gerecimiz yoktu. Çok şükür ki kısa zamanda tüm birimleriyle sorunsuz işleyen bir belediye haline geldik, aldığımız iş makineleri ile yol çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Efeler ilçesi olarak büyük bir aile olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık. Herkesi ailemizden bir birey olarak görüp, çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tüm bunları gerçekleştirirken de halkımızdan yüksek oranda memnuniyet ve güven duygusu oluşturduk. Şimdi sıra vatandaşlarımızda. Seçmenlerimizin desteği ile Efeler mesut olmaya devam edecek” dedi.

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlardan da destek sözü alan Özakcan, “Biz diğerleri gibi değiliz. Biz Efeler halkı ile ittifak halindeyiz. İnanıyoruz ki bu birlikteliğimiz sandıkta da sürecek” ifadelerini kullandı.