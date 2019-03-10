Başkan Özakcan'dan Forum AVM'ye hafta sonu ziyareti

Forum Aydın Alışveriş Merkezi'ni ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, esnafa hayırlı işler, vatandaşlara da iyi hafta sonu dileklerinde bulundu.

Forum Alışveriş Merkezi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özakcan, sorun ve talepleri yerinde dinleyerek çözüm için gerekli birimlere talimatlar verdi. Başkan Özakcan, göreve geldiği günden beri koltuktan değil yerinden yönetim anlayışıyla hizmet ettiklerini dile getirerek, “ Ben sadece seçim dönemlerinde değil her zaman esnafımızı ziyaret ettim, vatandaşlarımızla bir araya geldim. Bu nedenle de Efeler halkının gönüllerinde adımı yazdırdım, onların Mesut Abisi oldum. İnanıyorum ki vatandaşımızla kurduğumuz bu gönül bağı, 31 Mart'ta da sandığa yansıyacak ve siyasi rakiplerimden açık ara önde tekrar başkan olarak, 1 Nisan sabahı vatandaşlarımızla birlikte hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.