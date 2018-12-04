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Başkan Özakcan'dan kadınlara destek

Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan, Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi'nin derneğe gelir sağlamak amacıyla düzenlediği kermese katılarak destek verdi.


Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi, derneğe gelir sağlamak amacıyla Sevgi Yolu'nda keşkek kermesi düzenlendi. Düzenlenen kermese Mesut Özakcan katılarak maddi manevi destek verdi. Başkan Özakcan, etkinlikte bulunan dernek yöneticileri ve üyeleri ile sohbet etti.


Dernek Başkanı Habibe Gürer ve yönetim kurulu üyelerinin her zaman kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettikleri Mesut Özakcan, “Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımız baş tacımızdır. Kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam etmelidirler. Bu nedenle Kadın Hakları Koruma Derneği'ne çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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