Başkan Özakcan'dan Pınardere'ye düğün salonu sözü

Mesut Özakcan, Pınardere Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle halkının talebi üzerine Başkan Özakcan, düğün salonu sözü verdi.

Mahalle meydanında vatandaşlarla buluşan Başkan Özakcan, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların düğün salonu talebine kayıtsız kalmayan Özakcan, talebi yerine getirme sözü verdi. Başkan Özakcan, "Merkez mahallelerimiz ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımıza da eşit hizmet ediyoruz. Düğün salonu konusunu muhtarımız daha önce de bizlere iletmişti. Burada düğün salonu yapılacak en uygun alan mera bölgesinde olduğu için bizlerin elinde olmayan yasal prosedürlerden dolayı gecikti. İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerle yine beraber olarak bu hizmetimizi gerçekleştireceğiz. Sözümüz söz, Pınardere halkı cemiyetleri için en güzel düğün salonuna kavuşacak" dedi.

Mahallede askere gidecek olan gençleri de unutmayan Özakcan gençlere bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağı hediye etti. Gençlere hayırlı teskereler dileyen Özakcan, "Aileleriniz bize, vatan size emanet. Gözünüz arkada kalmasın" diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.