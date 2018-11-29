Başkan Özakcan'dan üniversiteli öğrencilere destek

Mesut Özakcan aynı evde yaşayan 3 üniversite öğrencisinin soba ihtiyacına kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadaki paylaşımları gören Özakcan, üniversitelilere kömür sobası ve 750 kilogram kömür desteği sağladı.

Göreve geldiği günden bu yana ‘Biriz, beraberiz, bir büyük aileyiz' sloganı ile sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Mesut Özakcan bu kez üniversite öğrencilerinin hem bedenlerini hem de yüreklerini ısıttı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 3 arkadaş kaldıkları ev için sosyal medyadan kömür sobası talebinde bulundu. Kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşılarak binlerce kişiye ulaşan bu talebi fark eden Başkan Özakcan, öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmadı.

Başkan Özakcan, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının giderilmesi talimatı verdi. Kısa sürede talep edilen ihtiyaçlar belediye görevlilerince öğrencilerin kaldıkları eve götürülerek teslim edildi. Sobayı hemen kurarak ısınmaya başlayan öğrenciler, “Başkanımız Mesut Özakcan sayesinde sıcak bir kış geçireceğiz. Derslerimizi rahatça çalışıp, daha başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Hem ısınmamıza hem de başarılarımıza destek olduğu için kısa sürede ihtiyacımızı karşılayan başkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kendisi bize bir baba gibi sahip çıktı” ifadelerini kullandılar.