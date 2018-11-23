Başkan Özakcan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Mesut Özakcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesut Özakcan mesajında şu ifadeleri kullandı: ”Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bakanlar Kurulu tarafından kendisine verilen 'Başöğretmen' unvanını 24 Kasım 1928 tarihinde kabul etmesi nedeniyle her yıl bu günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği çocuklarımızı emanet ettiğimiz, onların bilimin ışığında ülkesine faydalı insanlar olarak yetişmesini sağlayan en büyük değerlerimizdir. Ülkemizin geleceğini yetiştirecek eğitimcilerin ve onların uyguladıkları eğitim sisteminin önemi hiç şüphesiz sağlıklı bir yaşam ve güçlü bir gelecek için çok değerlidir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Emaneti teslim almış özgür düşüncelere sahip laik Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarını yetiştiren değerli öğretmenlerimize ne kadar borçlu olduğumuzu biliyoruz. Emekli olan ve görevlerini sürdüren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutlarken, sonsuzluğa uğurladığımız öğretmenlerimizi de rahmetle anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”