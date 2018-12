Başkan Özakcan'ın '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Mesut Özakcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan 3 Aralık'ın insani duyguların en yoğun yaşandığı günlerden biri olduğuna dikkat çekerek mesajında şu ifadelere yer verdi: ” Aslında bugün bir kutlama değil, farkındalık günüdür ve engellilerimiz aklımıza sadece 3 Aralık'ta gelmiyor. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Efeler Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın sadece bu özel günde değil her zaman yanlarında olduğumuzun vicdani rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak; geleceğe umutla bakan, sosyalleşen, üreten mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamak için her tür desteği vermekte, projeler hazırlamaktayız. Engelli vatandaşlarımız; gerekli koşullar sağlandığında eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmaktadır. Mesela; Belediye olarak her zaman desteklediğimiz ve geçen yıl Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Aydın Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımımız Balkan Şampiyonu olarak hepimizi mutlu etmiş, gururlandırmıştı. Engelsiz bir Efeler hedefliyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalığımızın artacağı, sevgiyle kucaklaşacağımız nice günlerimizin olması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum”