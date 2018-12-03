Başkan Özakcan'ın '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' mesajı

Mesut Özakcan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesut Özakcan yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Madencilik, dünyanın en eski ve en zor mesleklerinden biridir. Maden emekçilerinin hayatları fedakarlıklar üzerine kuruludur. Maalesef ülkemiz, en çok maden kazalarının yaşandığı ve binlerce kişinin can verdiği ülkelerden biridir. Ülkemiz, ölümlü iş kazalarında Dünya'da üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer almaktadır. Bilinçsizce ve teknolojiden uzak yapılan maden işletmeciliği, gerekli yatırımların yapılmaması, hızlı ve yüksek kazanç sağlama hırsı, üretim zorlamaları kazalara adeta davetiye çıkarmaktadır. Ülkemizde yakın zamanda yaşamış olduğumuz, vicdanımıza, hafızalarımıza kazınmış olan Manisa Soma ve Konya Ermenek'te ki maden kazaları, bu alandaki önemli facialardandır. Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yapan, yeraltı kaynaklarımızı çıkarmak için yerin binlerce metre altında alın teri döken maden emekçilerine vefa borcu asla ödenemez. Maden emekçilerimizin sorunlarının bir an önce çözümlenmesi hepimizin dileği ve umududur. Bu duygu ve düşüncelerle, daha güzel ortamlarda kutlanması temennisiyle bütün maden emekçilerinin Dünya Madenciler Günü'nü kutlar, yitirdiğimiz tüm maden şehitlerimizi saygı ve şükranla anarak, hayatta olan madencilerimize ve ailelerine sağlık ve mutluluk diliyorum.”