Başkan Özakcan'ın 5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajı

Mesut Özakcan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Özakcan, mesajında Atatürk Devrimlerinin en önemlilerinden birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının olduğu vurgusunu yaparak, ”5 Aralık 1934'de Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile ülkemizdeki kadınlarımızın ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmesinin önü açıldı. Bu tarihin ülkemizdeki kadınlar için daha farklı bir önemi var. 84 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti, kadınlara bu hakkı çok sayıda Avrupa ülkesinden bile önce tanıdı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1925'te Kastamonu'da yaptığı konuşmada şöyle der: 'Toplumu kalkındırmak istiyorsak, izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadının, bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur' Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuşma ile kadın ve erkek eşitliği ilkesini ortaya koymuştur. Atatürk'ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.