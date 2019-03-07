Başkan Özakcan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Mesut Özakcan, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.

‘Varlığımızın nedeni, sevginin simgesi kadınlarımızdır' diyen Mesut Özakcan, tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Günün duyarlılığının tam anlamıyla oluşmasını sağlamak, hassasiyeti öne çıkarmak adına eski otogar alanında Hande Yener konseri düzenlediklerini belirten Başkan Özakcan, tüm vatandaşları konsere davet etti.

Kadınların sağlıklı ve gelişmiş toplumun temel taşı olduklarını belirten Başkan Özakcan mesajında şu ifadeleri kullandı:” Yılda bir güne aslında Kadınlar Gününü sığdırmak mümkün değil. Varlığımızın, sevginin, şefkatin, fedakarlık ve sabrın simgesi olan kadınlarımız en değerli, en yüce varlıklarımızdır. Kadın, Medeniyetin aydınlık yüzüdür. Kadınlar, özelde ailenin genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız bizim tarihimizde, gerektiğinde eline silahı alıp düşmanın üzerine yürümüş, gerektiğinde sırtında bebeği, kucağında mermi ile cepheye koşmuştur. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisine yürekten inanan bir dinin mensubu olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. Bu kapsamda Efeler Belediyesi olarak kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmak için açtığımız çeşitli kurslarla önemli çalışmalara imza atıyoruz. Günün hassasiyetini öne çıkarmak adına Hande Yener konseri düzenliyoruz. Eski otogar alanında düzenlediğimiz konserimizi tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın daha aydın, daha demokratik ve güzellikler içinde yaşayabilmesi umuduyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”