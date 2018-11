Başkan Özakcan'ın kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekti

Mesut Özakcan, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan M. Mesut Özakcan'ın mesajı şöyle:” İnsanlığın varoluşunun en önemli kaynağı olan kadınlarımız ne yazık ki hak ettikleri değeri göremiyor, haksızlığa ve hatta şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddet ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından birisidir. Kadına uygulanan şiddet aile kurumunun da temellerini sarsmaktadır. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler genel kurulunun 1990 yılında alınan kararıyla 25 Kasım, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir. Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşları arasında olduğundan, o toplumda kadına ne şekilde davranıldığını, kadının sahip olduğu haklar, kadına verilen değer, kadına şiddete maruz kalması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve kadının nasıl korunduğu o toplumun gelişmişlik seviyesi ile doğru orantılıdır. Sağlıklı bir toplum için kadınların maruz kaldıkları her türlü haksızlık ve şiddetin önüne geçilmelidir. Doğumdan ölüme kadar varlıklarıyla hayatlarımıza anlam katan, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza karşı her türlü şiddetin ortadan kalktığı günleri hep beraber görebilme dileğiyle, kadına yönelik her türlü şiddet alanında, kadınlarımızın her daim yanında olacağımızı, onların her türlü hak ve hürriyetlerini koruyacağımızın Efeler Belediyesi olarak teminatını veririz. 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit haklardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere yol açacağını temenni ederek, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum.”