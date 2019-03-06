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Başkan Özakcan'ın Regaip Kandili mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özakcan, “Tüm İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.


Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik, barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Özakcan mesajında, “Bu gece bir yenilenme mevsimi olan mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin bir kez daha sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşayacağız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı arttıran ve biz kullarını Allah'a yaklaştıran günlerdir. Bu merhamet mevsimini fırsat bilerek insani ve ahlaki niteliklerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Regaip Kandili ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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