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Başkan Özakcan'ın Tıp Bayramı mesajı

Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Mesajında, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Özakcan,” İnsanların kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı olan bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine ve ülkenin kalkınmasına ve dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi ise nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Sosyal devlet anlayışının en önemli unsurlarından birisi, sağlık hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesidir. Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde sağlık eğitiminin ve hizmetlerinin yaygınlaştırılması yolunda önemli gelişmeler yaşanmış, tıbbın gelişiminde 'İnsan ve Yaşam Felsefesi' temel nokta olmuştur. İnsan sağlığının korunması ve sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması adına her koşulda görev yapan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri ölçüsüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sağlıklı bir toplum temennisiyle, gece ve gündüz demeden fedakarca sağlık hizmeti sunan, yaşamımızı emanet ettiğimiz tüm hekimlerimizin ve sağlık personellerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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