Başkan Özakcan'ın yeni yıl mesajı

Mesut Özakcan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesut Özakcan yayınladığı yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Yaşadığımız sevinçleriyle, üzüntüleriyle birlikte bir yılı daha geride bıraktık. Her bitiş yeni başlangıçlara yeni umutlara gebedir. Çünkü her karanlığı bir ışık, umut kurtarır. Geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak, vatandaşlarımıza sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda en iyi hizmeti vermenin huzuru içerisindeyiz. Gerçekleştirilen hizmetler ve yaşanan bu gelişmeler planlı ve iş birliği içerisindeki çalışmalarımızın bir ürünüdür. Bu duygularla; yeni yılın ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, huzur, dostluk, mutluluk, kardeşlik ve barış getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşayacağımız, tüm güzelliklerle uyanacağımız nice aydınlık sabahlara, yarınlara, sevginin tüm dünyayı saracağına olan inancımla tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”