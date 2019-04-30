Başkan Özcan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında, “İşçilerimizin hak arayışlarının simgesi olan bu özel günde emeğin en yüce değer olduğunu vurgulamak istiyorum. Çok zor şartlar altında evine ekmek götürmek için gece gündüz demeden çalışan, alın teri ile helal kazanç elde eden ancak tüm bunlara rağmen haklarını alamayan işçi kardeşimizin her zaman yanındayız. Bu anlamda aylardır haklarını alamayan belediye personelimize 1 Mayıs'ta maaş ve ikramiye ödemelerini yapacağız” diye konuştu.

Çalışanların emeklerinin karşılığının daha alın teri kurumadan verilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Özcan, işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığına da dikkat çekti.

Tüm işçilerin yalnızca 1 Mayıs'ta değil her zaman sesi olacaklarını söyleyen Başkan Özcan, “Bu önemli günün tüm Dünyada emekçi kardeşlerime barış, özgürlük ve adalet getirmesini diler, tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım” dedi.