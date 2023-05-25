Başkan Özcan 82 mahalle muhtarından destek istedi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için durmaksızın çalışmalarına devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, muhtarlar ve aileleri ile bir araya geldiği programda 28 Mayıs seçimlerinin Nazilli'yi de etkileyeceğini ifade ederek destek istedi.

28 Mart'ta yapılacak seçimlerin yalnızca Türkiye'de istikrarı sağlama noktasında değil, yıllardır yatırım bekleyen Nazilli için de büyük bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Özcan, “Her zaman sahada birlikte yan yanayız. Gece gündüz, hafta içi hafta sonu bir aradayız. Her geldiğimizde bizleri en iyi şekilde karşıladınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugün teşrif ederek sizleri misafir etme fırsatını bizlere verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nazilli'nin özeli ve geneli ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sizler taleplerinizi bize iletiyorsunuz. Biz de yapabileceklerimizi yapıp, yapamadığımız işleri sayın milletvekillerimize, bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. Süreç içerisinde bir parti değişikliğine gittik. Elbette Nazilli'de yıllardır bekleyen yatırımlar vardı. Onların yapılması noktasında ciddi yol kat ettik. Sayın vekillerim bu noktada şimdiye kadar hep yardımcı oldular. Kendilerinden Allah razı olsun. En son yapılan DSİ'in çalışmalarıyla yukarıdan gelen sel baskınları engellense de şehir içinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu kahvaltıyı biz Hangar'da planlamıştık. Ancak altyapı yetersizliği nedeniyle Hangar'ı su bastığı için o alan kullanılamaz hale geldi. Mahalle muhtarlarımız çok iyi biliyor. Yıldıztepe Mahallemizde dahi kaldırım boyunca yağmur aktı. İnşallah bunları hep birlikte çözeceğiz" dedi.

Nazilli'den çıkacak sonucun Ankara'ya güçlü ulaşmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Başkan Özcan, “Biz Ankara'ya talepleri ilettiğimizde mutlaka dikkate alınıyor. 14 Mayıs'ta çalışmalarımızı yaptık. Ancak 28 Mayıs seçimleri için siz değerli muhtarlarımız aracılığıyla rica ediyorum; bizim Ankara'ya güçlü gitmemiz lazım. Nazilli'nin sesini daha güçlü şekilde duyurmamız lazım. Sizin taleplerinizi ilettiğimizde bu sesi daha güçlü şekilde iletebilmemizin yegane imkanı 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacağımız oylardır. Ben bu noktada desteklerinizi bekliyorum. Herkesin mensubu olduğu siyasi bir parti var. Ancak burada mesele Nazilli meselesi. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Hükümetimiz güçlü. Devletimizin imkanları çok fazla. Bu gücü Nazillimizde yapılacak yatırımlarda en etkin şekilde kullanmamız için 28 Mayıs seçimleri bir fırsat olacaktır” sözlerini kaydetti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günleri ancak birlik içerisinde aşabileceğine dikkat çeken Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık; “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi şu zor günlerimizde birlik, beraberlik ve dirlik içinde tüm Türkiye'yi temsil etmesi ve bu kötü günlerde daha ileriye adım atmamız için hepinizin sağduyusuna ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın tek yürek, tek bayrak ve tek millet anlayışıyla kardeşçe yaşamaya hakkımız olduğunu ve bunu daha ileriye götürmek için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum. Göreve geldiği ilk günden beri bizlere verdiği değeri her fırsatta gösteren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından AK Partili milletvekilleri, il ve ilçe başkanları muhtarların sorularını yanıtladı ve taleplerine cevap vererek Ankara'ya iletmek için notlar aldı. Program sonunda Nazilli'nin tek kadın muhtarı Serpil Akçasakız, 28. Dönem milletvekilliğine seçilen Seda Sarıbaş'ı tebrik ederek tüm muhtarlar adına hediye takdiminde bulundu.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmaya; 28.Dönem AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, 27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, 28. Dönem Milletvekili Adayları Mustafa Abak, Umut Tuncer, Mehmet Erkun, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt, muhtarlar ve aileleri katıldı.