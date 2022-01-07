Başkan Özcan; “82 mahallemizin eksiği ne ise hepsini tamamlayacağız”

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yazırlı Mahallesi'nde YİKOB tarafından yapılacak olan taş döşemeleri öncesi yaklaşık 720 metrelik mahalle içi yolların zemin hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yeni yol açma, genişletme, temizleme, bakım, onarım ve taş döşeme faaliyetlerine hızla devam ediyor. Yazırlı Mahallesi'nde, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından taş döşemeleri yapılacak olan mahalle içi yolların zemin hazırlıkları Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Greyder ve kepçeler ile Taşlı İrim mevkiinde 370 mahalle içi sokaklarda da yaklaşık 360 metrelik stabilize yollarda yapılan temizlik ve genişletme ile kadastro ölçülerine uygun hale getirildi.

Yazırlı Mahallesi içinde yapılan çalışmalar ve desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Erkan Çevik; “Şuanda mahallemiz içine üç farklı noktada yol düzenleme ve parke taşı döşeme çalışması yapılmakta. YİKOB un kilitli parke taşı döşeme işlemleri öncesinde, Nazilli Belediyesi ekiplerince tarafından stabilize olan yollar temizlendi, uygun ölçüler için genişletildi ve zemin hazırlığı yapılarak ön hazırlıkları tamamlandı. Taşlı irim mevkiinde uzun zamandır yapılması gerekli ve ihtiyaç olan çalışmalardan biri olan yol düzenlemesi ile parke taşı döşemeleri için tüm ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Başkanımızdan ekibinden ve emeği geçen her kesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi işbirliğiyle diğer mahallelerde olduğu gibi Yazırlı mahallesinde de taleplerin bir bir yerine getirildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Her mahallemize söz verdiğimiz gibi ulaşmaya devam ediyoruz. 82 mahallemizin eksiği ne ise hepsine tek tek bakıyor takibini yapıyoruz. Hamdolsun ki mahallelerimizde ki eksiklerimiz bir bir tamamlanıyor. YİKOB tarafından mahallemiz içerisinde yer alan yollarımıza taş döşemelerinin yapılması aşaması öncesi greyder ve kepçemiz ile zemin hazırlığı çalışmalarını yaptık. Ekiplerimizde canla başla Nazilli'miz için çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan muhtarlarıma ve hemşerilerime sabırları için çok teşekkür ediyorum” dedi.