Başkan Özcan Akşener ile görüştü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısının ardından Genel Başkan Meral Akşener ile bir araya geldi.

İYİ Parti Lideri Akşener'i ziyaretinde, ilçe genelinde hayata geçirilen faaliyetlerle ilgili bilgi veren Başkan Özcan, yeni projelerle ilgili de istişarelerde bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana başarılarını her geçen gün artırdıklarını kaydeden Başkan Özcan; “Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin desteğini ilk günden bu yana her zaman omzumuzda hissettik. Bizlere verdikleri güç ile memleketimiz için hep daha fazlasını yapma gayretiyle elimizi taşın altına koymak noktasında çekince göstermedik. İlk günkü heyecanımız ve bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile Nazillimize hak ettiği iyi ve güzel işleri kazandıracak olmanın heyecanını hissediyoruz” diye konuştu.

Genel Başkan Akşener'e Nazilli'ye özgü ürünlerin yer aldığı hediyeleri takdim eden Başkan Özcan; “Nazilli'deki hemşehrilerimize liderimiz Akşener hanımefendinin kıymetli selamlarını getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede kendisini kentimizde ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyacağız” sözlerini kaydetti.