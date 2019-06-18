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Başkan Özcan Alzheimer Merkezi'ni ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Dr.

Rıza Arpaz Alzheimer Merkezi'nde başladı.


Alzheimer hastalarını kapıda karşılayarak hepsiyle tek tek sohbet eden Başkan Özcan, merkezin kapasitenin artırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.


Yeni ve çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Özcan, “Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Merkezi personelimiz ile işleyiş ve çözüm kahvaltısında buluştuk. Kurumumuzdan hizmet alan yaşlılarımızın konforunu ve hizmet kalitesini artırmak adına daha iyi ve üst seviye de neler yapılabilir, bunu tartıştık. Önümüzdeki günlerde halkımızı daha güzel hizmetlerle tanıştırıp, mevcut projelerin geliştirilmesi noktasında adımlar atacağız” diye konuştu.


Başkan Özcan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Alzheimer hastası Halil Erol, “Başkanımız bizleri kapıda karşıladı. Her birimizle tek tek ilgilendi. Beyefendi kişiliği ve nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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