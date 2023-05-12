Başkan Özcan, Anneler Günü'nü kutladı

Başkan Özcan Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Evlatlarına aydınlık bir gelecek hazırlamak için doğdukları ilk günden beri sevgi, sabır ve fedakarlıkla nice nesiller yetiştiren tüm annelerin ve anne adaylarının bu anlamlı gününü kutluyorum. Yaşamımızda büyük bir sorumluluk üstlenerek geleceğimize yön veren, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimizin en büyük arzusu bizlerin mutlu bir yaşam sürmesidir. Nene Hatun, Çete Ayşe, Zübeyde Hanım gibi sayısız Türk kadını, tarihe damgasını vuran nesiller yetiştirmiş ve bu milletin en büyük gurur kaynaklarından biri olmuştur. İlk kadın Doktor Safiye Ali, ilk kadın Avukat Süreyya Ağaoğlu, ilk kadın Heykeltraş Sabiha Bengütaş, ilk kadın Jet Pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk kadın Opera Sanatçısı Semiha Berksoy, ilk kadın Savaş Muhabiri ve Fotoğrafçı Semiha Es, ilk kadın Vali Lale Aytaman, ilk kadın Muhtar Gül Esin, ilk kadın Bakan Prof. Dr. Türkan Akyol, ilk kadın Büyükelçi Filiz Dinçmen, ilk kadın Arkeolog Jale İnan ve sayamadığım binlerce Türk kadını, anneliğin yanında vatanı ve milleti için üstün bir gayretle çalışmıştır. Elbette yalnızca bir bebeği dünyaya getirerek değil, anasız bir yavruyu bağrına basmış, sokaktaki canlarımızı adeta bir evlat sevgisiyle sahiplenmiş, yüreğinde annelik duygusu barındıran tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum”