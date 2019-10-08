Başkan Özcan anneleri yalnız bırakmadı

Hangar Kafe'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde söz alan Dernek Başkanı Hatice Güngör, pek çok başarılı projeye imza attıklarını ifade ederek, “Öncelikle tüm üyelerimize ve başkanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmak bizler için büyük bir gurur. Her bir üyemizin derneğimizin faaliyetlerine büyük bir katkısı ve emeği var. Bugüne kadar sizler sayesinde maddi durumu yetersiz birçok öğrencimize burs verdik. Bundan sonraki süreçte de tüm annelerle köy okullarımızı tek tek gezip ihtiyaç sahibi öğrencimize yardım etmeyi planlıyoruz. Dernek faaliyetlerimizi her zaman destekleyen ve bizlerin yanında olan sayın başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yerel yönetimlerin güçlenmesi ve kentlerin gelişmesinde büyük etkisi olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan; “Nazillimizde STK anlamında güçlü bir yapı var. Bunun yanı sıra derneklerimizin çoğu aktif olarak çalışıyor. Nazillimizle ilgili kararların tüm paydaşlarımızla, halkımızla alınmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle derneklerimizin sorunlarının çözümü noktasında Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya ve projelerini desteklemeye hazırız. Nazik davetlerinden dolayı tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyor, başarılı projelerinden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.