Başkan Özcan annelerle Cumhuriyet Balosunda buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eşi Aslı Özcan, Türk Anneler Derneği Nazilli Şubesi tarafından Hangar Kafe ve Restoran'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Hatice Güngör; “Tarihi şeref levhalarıyla dolu aziz milletimizin bir ferdi olarak her zaman olduğu gibi bugün de gurur doluyum. Gururluyum çünkü sadece bir bayramı kutlamak için değil, ecdadımızın kanları ve canları ile teşekkül ettiği, yüksek kültürümüzün dönüm noktalarından birini kutlamak için bir aradayız. Bundan tam 96 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde aziz milletimizin Anadolu'nun her köşesinde yazdıkları destanı taçlandırarak en kıymetli mirasımız olan Cumhuriyetimizi ilan ettiler. Ulu önderin şu sözlerini hatırlatmak isterim: 'Bugün ulaştığımız sonuç asırlardan beri çekilen milli felaketlerin neden olduğu uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum' Atamıza, bu mukaddes emanete sahip çıkacağımıza söz veriyor, teşriflerinizden dolayı derneğimiz adına hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

‘Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı eşliğinde hazırladıkları gösterileri sunan dernek üyeleri, ardından mini bir konser verdi.

Eşi Aslı Özcan'la dernek üyelerinin dansına eşlik eden Başkan Özcan; “Annelerimiz fevkalade bir program hazırlamış. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bugün burada annelerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.