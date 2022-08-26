Başkan Özcan, Aydın Amatör Spor Kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(ASKF) ile Hangar Kafe Restoran'da düzenlenen dayanışma ve istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Özcan ev sahipliğinde düzenlenen programa, Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal, ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu ve Aydın'daki amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Nazilli'de sporun pek çok dalında güçlü kadrolar oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Futbol sevdalılarıyla bizi buluşturduklarından dolayı değerli büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok büyük önem ifade ediyorsunuz. Gençlerin hayatlarına dokunuyorsunuz. Bu noktada çok büyük hizmetleriniz var. Amatör maçları izlediğiniz zaman bu gençlerin hayata sizler sayesinde tutunduklarını görüyoruz. Biz de gücümüz yettiği takdirde destek vermeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızla yarınımız daha güzel olacak. Yönetim kurulumuz Nazillisporda çok güzel işler yapıyor. Altyapıda güzel atılımlar yaptılar. Gücümüz nispetinde her kulübümüze yetişmeye çalışıyoruz. Amatör kulüplere daha fazla yatırım yapmak isteriz. Umarım yasal düzenlemeler sonrası bütçe kısıtlamalarımız kaldırılır. Nazillimizde yaklaşık 17 branşla çalışıyoruz. Onlarla bir araya geldiğimizde güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Bugüne kadar kulübümüze emeğe geçen, bu bayrağı buraya kadar getiren herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek taşıdıkları bayrağı daha ileri götürmek için gayret sarf etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kulüpler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, birlik beraberlik ve dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesi, geçmiş sezonun analizi ve yeni sezonla ilgili istişare yapmak için bir araya geldiklerini belirten ASKF Başkanı Hasip Arıkan; “Amatör spor kulüplerinin Türk futbolunda ayrı bir yeri vardır. Çünkü amatör spor kulüpleri bir kaynaktır, bir potansiyeldir. Bu büyük kaynak ne kadar sağlam temeli olursa Türk futbolunun da temelleri o kadar sağlam olacaktır. Amatör spor kulüplerine destek olursak daha pek çok gencimiz futbola kazandırılacaktır” dedi.

Ağırlaşan ekonomik şartlar altında faaliyetlerini yürütürken büyük zorluklar yaşadıklarını belirten Başkan Arıkan; “İşte burada devreye yerel yönetimler giriyor. Yerel yönetimlerin amatör spor kulüplerine sağlamış olduğu destek sayesinde yüzlerce gencimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmaktayız. Nazilli Belediyesi gerçekten şanslı bir bölgedir. Başta Nazilli belediye başkanımız olmak üzere ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.