Başkan Özcan, Berat Kandili'ni kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili'nizi tebrik ediyorum” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajında, “Yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükafatlandırdığı bir gece olan Berat Kandili'ne sağlık ve sıhhatle erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. İnsanlığın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir” dedi.

Berat Kandili'nin birlik ve beraberlik getirmesini dileyen Başkan Özcan, “Bu özel gece dolayısıyla, tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapmasını, dargınlıkları ve küskünlükleri unutmasını, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcamasını temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, milletimizin ve Nazillili hemşerilerimin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.