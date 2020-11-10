Başkan Özcan, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında dün gece itibariyle ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Ateşkesin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yaşamını Karabağ ve Azerbaycan'ın bağımsızlığına adayan Ebulfez Elçibey ve Alparslan Türkeş'in fotoğrafını paylaşarak ‘Karabağ Azerbaycan'ındır' mesajı verdi.

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez”

10 Kasım Atatürk'ü Anma programı sonrasında gazetecilerin konuya ilişkin sorularını da yanıtlayan Başkan Özcan; "İnanıyoruz ki bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir. Türk milleti tarihinde her zaman Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Tarihin bu önemli döneminde meşru mücadelesinde büyük bir dik duruş gösteren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i kutluyor ve oradaki kardeşlerimizi sevgiyle kucaklıyorum. Kardeşlerimiz bir kahramanlık destanı yazmış, işgal ve zulüm altındaki Karabağ esaretten kurtulmuştur. İnşallah hâlâ esaret ve zulüm altında bulunan Doğu Türkistan gibi Türk İllerinin kurtulduğu günleri de göreceğiz.” sözlerini kaydetti.