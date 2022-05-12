Başkan Özcan, çalışmalarını sürdürüyor

7 gün 24 saat Nazilli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için çalışmalarına devam eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, rutin belediyecilik hizmetlerini takibinin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, okullar ve derneklerin faaliyetlerini de yakından takip ediyor.

Kentin; eğitim, kültür, sanat, ekonomi ve spor alanında gelişimine katkı sunacak tüm projeleri destekleyen Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunu icraatları ile ortaya koymaya devam ediyor.

Bu anlamda Nazilli Belediyesi olarak üreten ve çalışan tüm toplulukların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bugün kentimizde düzenlenen bilim fuarı, resim sergisi, özel eğitim şenliği, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Alparslan oğlumuz için düzenlenen bağış kampanyası ve okullarımızın çeşitli etkinliklerine katıldık. Nazillimiz her alanda sosyal bir kent. Bizler de bu kentin gelişimi ve etkinliklerin artırılması için her zaman elimizden gelen desteği veriyoruz. İnanıyoruz ki el birliği ile yarınlar daha iyi ve güzel olacak" diye konuştu.