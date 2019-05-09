Başkan Özcan çarşı içi düzeni ile ilgili oda başkanlarıyla görüştü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çarşı içi düzenlemeleri, seyyar satıcı denetimleri, esnafın genel durumu ve ilçe genelinde yapılması planlanan peyzaj çalışmaları ile ilgili oda başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe ekonomisinin canlanması için gerekli çalışmaları yapacaklarının altını çizen Başkan Özcan, “Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine oda başkanlarımızla bir araya geldik. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı mağdur etmeden ortak bir çözüm noktasına ulaştık. Oda başkanlarımız değerli üyeleri ile bunları paylaşacak. Bizler de vatandaşlarımızla paylaşacağız. Gerek zabıtalarımız gerek odalarımız marifetiyle, vatandaşlarımızın hassasiyetiyle Nazillimizin tüm sorunlarını hep birlikte çözeceğiz” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, oda başkanları adına bir konuşma yaptı.

Nazilli'nin simgelerinden olan Uzun Çarşı'da peyzaj düzenlemesini yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şenkal, “Başkanımıza göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkür ediyorum. Nazilli çarşımızda bir düzenleme yapılsın ve vatandaşımız ailesi ile güzel vakit geçirsin istiyoruz. Çevre illerde bunun çok güzel örnekleri var. Özellikle Uzun Çarşı'da iyi bir peyzaj düzenlemesi yapılması büyük önem taşıyor. Ara sokaklarımız ve kafeler sokağımız modern bir görünüm kazansın istiyoruz. Yollarımızın düzenlenmesi ve estetik bir hale getirilmesi için başkanımızla bir toplantı yaptık. Nazillimiz için verimli bir toplantı oldu. Başkanımızın çok güzel işlere imza atacağına inanıyoruz” dedi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Zabıta Müdürü Erkan Özdemir, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Oda Başkanı Hüdai Tosun, Lokantacılar ve Kasaplar Oda Başkanı Mahmut Arslan, Kahveciler Oda Başkanı Birol Şenkal ve Kuaförler ve Berberler Oda Başkanı Olcay Akyıldız katıldı.