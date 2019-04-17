Başkan Özcan, Dallıca'daki yol sorununu çözdü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Dallıca Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yıllardır süren yol sorununu çözüme kavuşturdu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, eski Dallıca yolu olarak bilinen ve Ordu Caddesi'ni Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne bağlayan alanda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarını inceledi.

“Sorunları çözmek için geldik”

Sık sık kazaların yaşandığı yolda genişletme çalışması yaptıklarını belirten Özcan, “Biz Nazillimizin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların hepsini çözmek için vazifeye geldik. Mevcut yolumuzda 30 metrelik beton ihata duvarı yapım çalışmalarımız sürüyor. Olası kazaların yaşanmaması ve trafiğin rahatlaması için yolumuzda genişletme çalışması yaptık. Nazillimizde yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllar sorun yaşadığı yolda bundan sonra trafik akışı daha rahat sağlanmış olacak. 6 metre genişliğindeki yolumuzu yaklaşık olarak 8 buçuk metreye çıkardık. İhata duvarının tamamlanmasının ardından çalışmalarımız bitmiş olacak” dedi.

Belediye imkanlarıyla yapılıyor

Söz konusu çalışmaların tamamen belediye imkanlarıyla yapıldığını söyleyen Başkan Özcan, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Başkan Özcan'a incelemeleri esnasında Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Başkan Vekili Soner Yelkovan, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural ve Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur eşlik etti.