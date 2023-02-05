Başkan Özcan, Demirci Mehmet Efe'yi vefatının 62'nci yılında unutmadı

Aydın Cephesi Kuva-yi Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 62'nci yılında Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

Demirci Mehmet Efe'nin aile kabristanlığında gerçekleştirilen programda, Yasin-i Şerif okunup dua edilmesinin ardından torunları ve törene katılan protokol üyeleri tarafından Demirci Mehmet Efe'nin kabrine çiçek bırakıldı.

Kurtuluş mücadelesinde ve birçok isyanın bastırılmasında üstün hizmet göstermiş, madalya ve övgülere layık görülmüş bir kahraman olan Demirci Mehmet Efe'yi saygı ve gururla andıklarını belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Demirci Mehmet Efe ve ismini sayamadığımız pek çok efemiz memleketimiz için çok ciddi hizmetlerde bulunmuşlar, memleketin kurtuluşunda canlarını ortaya koyan Mehmet Efemizi ve arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve gururla anıyoruz. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Ruhları şad mekânları cennet olsun inşallah” dedi.

Demirci Mehmet Efe'nin adının Nazilli'de bir meydan ya da büyük bir parka verilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Başkan Özcan, efelik ruhunun korunması ve yaşatılması için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Araştırmacı Yazar İbrahim Kiraz, Kuva-yi Milliye Mücahitler Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, Demirci Mehmet Efe'nin torunları ve onların çocukları katıldı.