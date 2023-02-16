Başkan Özcan: “Depremzedelerimiz için elimizden gelenin fazlasını yapacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, deprem bölgesinden Nazilli'ye gelen ve İsabeyli Gevherhan Sultan Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 11 ilimizi etkileyerek maddi ve manevi yıkıma neden olan depremin ardından Nazilli'ye gelen depremzedeler ile buluşmaya devam ediyor. İsabeyli Gevherhan Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleşen misafirlerini ziyaret eden Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi'nin Nazilli halkı ile büyük bir beraberlik örneği gösterdiğini ve tüm ihtiyaçların ivedi şekilde toplanması için çalıştığını kaydetti.

Yaşanan acı olayların ve içinde bulunduğumuz zor günlerin birlik içerisinde aşılacağını söyleyen Başkan Özcan; “Türk milleti tarihinin her döneminde acı olayları dayanışma ile atlatmıştır. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Tüm ihtiyaçlarınız, istekleriniz bizim önceliğimizdir. Sizleri en iyi şekilde ağırlamak, zor günleri unutturmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız” dedi.