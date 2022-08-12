Başkan Özcan, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi'nin aşure ve lokma hayrına katıldı

Muharrem Ayı'nda matem oruçlarını tutan alevi vatandaşlar için oruçlarının bitimi olan 12. gününde matem orucu lokması ve aşure günü etkinliği düzenlendi. Nazilli Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Derneği'nde, Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen matem orucu lokması ve aşure günü etkinliğine Nazilli Kaymakam Vekili Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Parti İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum ve meslek odası yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Dede Mehmet Akyüz ile birlikte ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Özcan Misafirleri kapıda karşıladı. Dede Akyüz'ün okuduğu dua sonrası etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından vatandaşa aşure ve lokma ikram edildi.

Birlik beraberlik mesajını bu etkinlikle en iyi şekilde verdiklerini belirten Dernek Başkanı Dede Akyüz, “Ülkemizde şu anda bazı entrikalar dönmeye çalışsa da biz eşimizle dostumuzla din, dil, ırk, mezhep farkı ayırtmaksızın bugün aşure olduk, aşure lokmamızı, hak lokmamızı paylaştık. Gerek emniyet güçlerimizle gerek kaymakamımızla gerek vekillerimizle gerek siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanlarıyla bu günü yaşadık. Burada olan bizimle lokmamızı paylaşan her kesten Allah razı olsun diyorum. Ülkemizin dostluğa birliğe ihtiyacı olduğu bu günlerde bunu bize hissettirmeleri bizi ziyadesiyle memnun etti. Hz. Allah cümlesinden razı olsun, hepsi var olsun sağ olsunlar. İnşallah bundan sonra aşure gibi birlik ve dirlik içinde oluruz” dedi.

Muharrem Aylarını tebrik ederek 12. gün oruçlarını bitiren canlara tuttukları oruçlarının kabul olmasını dileyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Eğrek Cem Evi'nde canlarla bir araya geldik. Yapmış olduğumuz Aşure hayrına ön ayak olan Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Akyüz'e, yönetimine ve tüm canlara teşekkür ederim. Allah tuttukları oruçlarını kabul eylesin" diye konuştu.