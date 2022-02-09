Başkan Özcan, Eğriboyun Mezarlığı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

Saha çalışmalarını yakından takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğriboyun Mezarlığı'nın kuzey kısmındaki 32 bin metrekare alanda gerçekleştirilen genişletme faaliyetlerini yerinde inceledi.

Kentin öncelikli sorunlarının çözümü noktasında faaliyetlerini sürdüren Nazilli Belediyesi, Eğriboyun Mezarlığı genişletme çalışmalarının 2. etabını tamamladı. Defin işlemleri için yetersiz kalan bölümü iş makineleri ile açan ekipler, istimlak edilen alanlarda tesviye çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Aşağıda Aydoğdu Mahallesi, arkamızda Pınarbaşı, sağımızda Yeşil Mahalle, kuzeydoğu istikametinde Bozyurt Mahallemizin kesiştiği bir nokta olan Eğriboyun Mezarlığımızın genişletme çalışmaları için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Bölgenin selden kurtulması için yolda çökertme havuzlarımızı yapmıştık. Kuzeybatıda bulunan arazinin kamulaştırılması neticesinde hızlı bir şekilde ekiplerimizle birlikte istinat duvarı ve teraslama işlemlerimiz yapıldı. Yaklaşık 4 yıl ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir şekilde mezarlık alanımız oluşturuldu. Emeklerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.