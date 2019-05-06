Başkan Özcan; “Engelleri hep birlikte aşacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Sümerpark Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen 3. Engelsiz Bahar Şenliği programına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) ve Nazilli Bedensel Engelliler Derneği'nin katkılarıyla bu yıl 3.'sü düzenlenen Engelsiz Bahar Şenliği, büyük bir coşkuyla kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programa, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, NAZENDER ve Nazilli Bedensel Engelliler Derneği temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sümerpark Rekreasyon Alanı'nda devam eden etkinlik kapsamında engelli öğrenciler hazırladıkları gösterileri izleyicilere sundu.

Halat çekme, yumurta taşıma, çuvalla yürüme ve sandalye kapma gibi pek çok geleneksel oyunu yeniden canlandıran çocuklar doyasıya eğlendi.

Nazilli'deki tüm engelli derneklerini tek bir çatı altında toplamak istediklerini söyleyen NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, “Göreve başladığımız günden bu yana birlik beraberlik içerisinde rehabilitasyon okullarımızla çalıştık. Bu benim NAZENDER Başkanı olarak son etkinliğimdi. Hafta içi başkanlığı bırakıyorum ama engelliler için çalışmalarımı bırakmıyorum. Nazilli'nin engelsiz bir kent olması için çalışmaya devam edeceğim. Okul müdürlerimiz 3 yıl önce bana gelmiş 'Biz bir trenin vagonlarıyız, lokomotifimiz yok' demişlerdi. Biz de lokomotif olduk. Bu camiayı bir yere getirdik. Bu çıta daha da yükselecek” diye konuştu.

Engelliler Haftası'nı kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların daha rahat bir şehirde yaşamaları için elimizden geleni yapacağız. Nazilli'mizde engelleri hep birlikte el ele aşacağız” ifadelerini kullandı.