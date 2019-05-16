Başkan Özcan engelli gençleri askere uğurladı

Komando Tugayında 1 günlük temsili askerlik yapacak olan Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi 16 engelli genci askere uğurladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Güzelköy Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencisi 16 genci temsili askerlik yapmak üzere Denizli'ye uğurladı.

Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen programda engelli gençlerin aileleri ile sohbet eden Başkan Özcan, “Hepsi bizim evlatlarımız. Onların bu mutluluğuna ortak olmak bizleri ayrıca mutlu etti. Onları büyük bir şefkat ve ilgiyle büyüten ailelerinin hakkını ödeyemeyiz” diye konuştu.

Askere gidecek gençlerle bizzat ilgilenen Başkan Özcan, “Evlatlarımız bugün Denizli 11. Komando Tugayında 1 günlük temsili askerliklerini yapacaklar. Askerlik Şubesi Başkan Vekilimiz Ast. Kd. Üçvş. Ahmet Dicle'ye, Okul Müdürümüz Ali İhsan Şahin'e ve çok değerli öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyerek Türk bayrağı önünde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.