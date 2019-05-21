Başkan Özcan esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Esnafların iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Özcan, talep ve şikayetleri büyük bir dikkatle dinledi. Esnafların ekonomiye kazandırdığı katma değerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Özcan, “İlçe ekonomimizin güçlenmesi ve kalkınmanın sağlanması için esnafımızın her zaman destekçisi olacağız. Onların yaşadığı sıkıntıların habercisi ve takipçiyiz” dedi.

Nazilli'nin konumu ve iklimi açından büyük avantajları olduğu söyleyen Özcan, “İlçemiz hızlı büyümeye açık, nüfus yoğunluğu olan ve birçok önemli kente yakınlığı ile üstün durumda. Tüm bunları bir araya getirip kaynaklarımızı etkili kullanırsak kısa bir süre içerisinde Nazilli'mizde büyük bir değişim oluştururuz. İşçimizle, çiftçimizle, esnafımızla ve 7'den 70'e tüm halkımızla bunu başaracağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Nazilli'de yeni istihdam alanlarını oluşturulması için çalışma grupları kurulacağını söyleyen Başkan Özcan, ilçenin vazgeçilmez değeri olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve yeni sanayi alanlarının genişletilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.