Başkan Özcan gününü çocuklara ayırdı

Deprem bölgesinden Nazilli'ye gelen çocukların beslenme, barınma, eğitim ihtiyaçları ve sosyal aktiviteleriyle bizzat ilgilenen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, NAZGEM'de depremzede öğrencilerle bir araya geldi.

Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Dayanışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde depremzede çocukların eğitimlerine en iyi şekilde devam edebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyen Başkan Özcan, emeklerinden dolayı NAZGEM idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacağını söyleyen Özcan, “Depremin ilk gününden bu yana bir arada olmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesinden gelen evlatlarımızı en iyi şekilde misafir etmek için dershanemizin kapılarını sonuna kadar açtık. Öğretmenlerimiz ve müdürlerimiz hepsi birlikte onlara yardımcı olmak için çalışıyorlar. Çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Burada eğitimlerine destek veriyoruz, sportif faaliyetlere devam edebilmeleri için spor kulübümüzün de kapılarını açtık. Yurt binamız vardı, orayı misafirhane olarak düzenledik. İnşallah evlatlarımızı, ailelerini en iyi şekilde ağırlayacağız” diyerek sportif faaliyetlere ilgili çocuklara Nazilli Belediyespor forması ve krampon hediye etti.