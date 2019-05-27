Başkan Özcan; “Hakimiyet milletindir”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ‘hakimiyet milletindir' vurgusu yaptı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 27 Mayıs askeri darbesinin 59'uncu yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

27 Mayıs'ın Türkiye Tarihi'nde kara bir leke olarak anıldığına dikkat çeken Başkan Özcan, “27 Mayıs Darbesi yalnızca Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarına değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine vurulmuş bir darbedir. Yassıada'da insan onuruna yakışmayan bir biçimde yapılan yargılama ve iftiralar sonucu kaybedilen bir Başbakan, Türk Milletine her şeyden önce iradesine sahip çıkmayı öğretmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü her zaman hatırlamamız gerekmektedir. Bu vesileyle Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.