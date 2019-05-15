Başkan Özcan hipoterapi eğitimini inceledi

Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi'nin örnek projeleri arasında yer alan ve yaklaşık 7 yıl önce başlatılan projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Nazilli Güzelköy Eğitim ve Uygulama Okulu, Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile sohbet eden Başkan Kürşat Engin Özcan, “Çocuklarımızın duyusal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerinde olumlu etki yaratan hipoterapi eğitimi ile Nazilli ve çevresinde yaşayan çocuklarımıza ve ailelerine olumlu yönde katkı sağlamak için gayret edeceğiz” dedi.

Haftada 2 gün, yaklaşık 200 çocuğa eğitim verdiklerini söyleyen Başkan Özcan, “Bu tür sosyal projelerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Çocuklarımızın her biri bizim için çok kıymetli. Onların sosyal yaşamda daha fazla rol almaları ve ailelerine yardımcı olmak adına üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Şu anda 200'den fazla çocuğumuza ücretsiz eğitim veriyoruz. Belediye bünyemizde çalışan spor eğitmenimiz Erdem Özyeşil hocamıza ve projemize maddi ve manevi destek veren Şafaklar Otel ve Binicilik Kulübü'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin sevgi seliyle karşılaşan Özcan, “Bu memleket hepimizin. Bunun en güzel örneklerinden birinin de burada gösterildiğini düşünüyorum. Nazillimizde bu tür projelerin artarak devam etmesini diliyorum. Nazilli Belediyesi olarak her zaman üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız” sözlerini kaydetti.