Başkan Özcan iş makinalarını ve ekipleri seferber etti

Tek tek mahalleleri ziyaret ederek özellikle köy kahvehanelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması için bilgilendirmeler yaptı. Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Nazilli Belediyesi ekiplerini mahallelerinde gördükleri için güven duyduklarını dile getirdi.

Saha incelemelerinin gece boyu devam edeceğini dile getiren Başkan Özcan, "Bizler dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin yanındayız. Şuan tüm daire müdürlerimiz ve ekiplerimiz sahada. Kar, kış, soğuk demeden Nazillimize, vatandaşlarımıza hizmet için koşturan tüm mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.