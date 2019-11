Başkan Özcan kadına şiddete dur dedi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen programa katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eşi Aslı Özcan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa hazırladığı programa katıldı.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda, şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların isimleri mor fular takan üniversite öğrencileri tarafından okundu.

Ellerinde ‘eşit ve özgür yaşamak istiyorum',‘kadın cinayetlerine karşı isyandayız' ve ‘öldüren sevginizi istemiyoruz' yazılı pankartlarla 'kadına şiddete dur de' sloganları atan kalabalık daha sonra alandan ayrıldı.

Yalnızca kadına değil tüm canlılara karşı uygulanan her türlü şiddetin karşısında olduklarını söyleyen Başkan Özcan; “Çok güzel bir platformun hazırladığı önemli bir program. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Nazilli'deki sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek, hiçbir ismin öne çıkmadan, yan yana yürüyerek, böyle etkili projelerde biz Nazilli Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağımızın biz başından sözünü vermiştik. İnsana, hayvana, canlıya, hatta çevremize verilen zararın her türlüsüne karşıyız. Şiddet hiçbir zaman olumlu bir netice doğurmamıştır. Şiddetin etkisi her zaman kötü olmuştur. Nazillimizde her zaman omuz omuza çalıştıkça bu sorunları aşacağız diye düşünüyorum” dedi.