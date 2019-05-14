İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özcan; “Kalkınmayı birlikte sağlayacağız”

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret ederek üyelerinin sorunlarını aktardı.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret ederek üyelerinin sorunlarını aktardı.


Nazilli'de kalkınmanın sağlanması için ortak akılla hareket edeceklerine işaret eden Başkan Özcan, “Ticaret Odamız Nazillimizin gözbebeği. Nazillimizin lokomotifi. Katma değer yaratan en değerli kuruluşlardan bir tanesi. Sürece başladığımızdan bu yana, hem seçim çalışmalarında hem projelerimizin hazırlanmasında hep birlikte olduk. İnşallah sonuna kadar da bütün süreçte birlikte olacağız. Nazillimizin, esnafımızın ve sanayicimizin sorunlarını birlikte çözerek kalkınmayı birlikte sağlayacağız. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” diye konuştu.


Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Arslan, “Başkanımıza sanayi alanlarındaki sıkıntıları ve üyelerimizin sorunlarını aktardık. Allah razı olsun kendisi de en kısa sürede çözüme kavuşturacağını söyleyip yüreğimize su serpti. İnşallah en kısa sürede üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında sayın başkanımız gereğini yapacaktır” sözlerini kaydetti.


Ticaret Odası üyelerinin sorunlarının çözümünün ilçe ekonomisine ve istihdama fayda sağlayacağına dikkat çeken Meclis Başkanı Yüzügüler ise “Nazilli Ticaret Odası olarak Belediye Başkanımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Çünkü üyelerimizin sorunları bir yandan çözüme kavuşuyor, diğer yandan yenileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Sağ olsun başkanımız bizim derdimizle dertleniyor. Yapılabilecek bütün dokunuşları, Nazilli ekonomisini canlandırmak ve istihdamı artırmak adına elinden gelen çabayı gösteriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.