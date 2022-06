Başkan Özcan: "Kentin birçok noktasında maddi hasar meydana geldi"

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, şiddetli yağışlar nedeniyle kentin pek çok noktasında maddi hasarın meydana geldiğini ve dere yataklarından taşınan rüsubatın ev ve iş yerlerine dolduğunu belirtti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde sel felaketinin yaşandığı noktaları ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Nazilli Belediyesi'nin tüm birimleriyle sahada olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Özcan, “Öncelikle şehrimize, halkımıza çok geçmiş olsun. Çok şükür ki can kaybı olmadı. Ancak can kaybının olmaması yaşanan olayların hafif olduğu anlamına gelmiyor. Çok ciddi miktarda yağış söz konusu. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın memleketimize tesirlerinden bir tanesi ile karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra yanlış planlama ve çarpık yapılaşma ile yıllardır hazırlıkların buna göre yapılmamış olmasından kaynaklanan, öngörülemeyen afetlerin vatandaşlarımızın hayatlarına tesiri ile karşı karşıyayız. Meteorolojiden bilgi alır almaz bizler de vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla da sahada gerekli planlamaları yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımız sahada hazır oluyor. Biz her yağış esnasında çeşitli noktalarda ekip arkadaşlarımızı bekletiyoruz. Ancak gördüğünüz gibi artık dereler çok ciddi miktarda rüsubat getiriyor” dedi.

Erozyonla Mücadele Müdürlüğü'nün Nazilli'nin taşınmış olmasının ilçe için büyük bir kayıp olduğunun altını çizen Özcan, “Membaında çözemediğiniz sorunları mansapta çözemiyorsunuz. Erozyonla Mücadele Müdürlüğü'nün Nazilli'den taşınmış olmasının zararlarından bir tanesini daha görüyoruz. O müdürlük burada olsaydı bu kadar zarar oluşmayacaktı. Onlar bu işlerin mücadelesini veriyorlardı. Gerek yok diyerek kapattılar ama gerek olduğunu bugün görüyoruz. Nazilli'de ne kadar zarar oluşuyorsa dere yataklarından gelen çamurlu suyun büzlerin ağzını tıkamasından kaynaklanmaktadır. Bütün arkadaşlarımız sahada ancak bu kirliliği 3 ayda ancak temizliyoruz. Yeşil Mahalle'den tutun da Kuru Dere, Çakıcı Sokak'a kadar vatandaşlarımızın hepsinin zararı söz konusu. Dere yataklarının özel mülkiyete açılmış olması, yol olarak tanımlanması nedeniyle su akacak bir yer bulmaya çalışıyor. DSİ'den arkadaşlarımız geldiler, incelemelerini yapıyorlar. Biz daha öncesindeki toplantılarda bunları dile getirmiştik. Yazı ile de iletiyoruz. Şifahen de söylüyoruz” diye konuştu.