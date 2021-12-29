Başkan Özcan, keşkek hayrına katıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesi Çatak Mahallesi'nde düzenlenen keşkek hayrına katılan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ziyarette birlik mesajı verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Çatak Mahallesi'nde gerçekleştirilen keşke hayrına katıldı. Mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Özcan, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ziyarette mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Özcan; “Muhtarımıza ve köylülerimize bu güzel organizasyonlarından ve nazik davetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok mutlu ettiler. İnşallah memleketimize, halkımıza birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hizmetlerinden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden Çatak Mahalle Muhtarı İsmail Kılıç ise “Başkanımız sağ olsun bizleri kırmadı. Kendisini görmekten büyük gurur duyduk. Allah memleketimize hizmetlerini daim kılsın” dedi.