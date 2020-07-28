Başkan Özcan Kıyı Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İzmir Selahattin Ayçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, beraberinde Başkan Vekili Soner Yelkovan, Meclis Üyeleri Mustafa Tınaz ve Ulvi Yıldırımkaraman ile birlikte İzmir Selahattin Ayçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği Temmuz Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başkanlığında gerçekleştirilen toplantının divan başkan yardımcılığını Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Birlik Encümeni, Plan ve Bütçe Komisyonu, Mahalli İdareler Komisyonu, Çevre Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu, İmar Komisyonu, Kadın Fırsat Eşitliği Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Sağlık Komisyonu ve Organik Tarım Komisyonu üyeleri yapılan oylama ile belirlendi.

Oylama sonucu Plan ve Bütçe Komisyonu'na Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi Ulvi Yıldırımkaraman seçildi.

Toplantı sonrası çevre ilçelerin belediye başkanları ile sohbet eden Başkan Özcan, “Bölgemiz adına oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Değerli katkılarından dolayı tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.