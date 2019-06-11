Başkan Özcan kursiyerleri yalnız bırakmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen yılsonu sergisine katıldı.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen ve 24 standın bulunduğu sergiyi gezen Başkan Özcan, çalışmalarından dolayı kursiyerlere teşekkür etti.

Bağlama, folklor ve Taekwondo kursiyerlerinin gösterilerini büyük bir dikkatle izleyen Başkan Özcan, “Burada hem hocalarımızın hem de öğrencilerimizin 1 yıllık emeklerini görme fırsatımız oldu. Çok güzel işlere imza atmışlar. Birçok alanda kendilerini geliştirdiklerini gördük. Emeklerinden dolayı herkese tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk kültürünün geliştirilmesi ve yaşatılması için halk eğitim kurslarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Özcan, “ Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde çok çeşitli kurslar var. Hem vatandaşlarımızın meslek edinmeleri hem de öğrencilerimizin özellikle yaz tatillerinde bu imkanı değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.