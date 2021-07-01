Başkan Özcan, LGS'den tam puan alan Emre'yi onurlandırdı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Liselere Geçiş Sistemi'nde 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi olan Emre Berat Keser ve ailesini ziyaret ederek hediye takdim etti.

Nazilli'de özel bir okul öğrencisi 14 yaşındaki Emre Berat Keser, 2021 Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. Berat Keser ve ailesini ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, Nazilli'nin bu tür başarılarla anılmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Eğitimci bir ailenin çocuğu olan Keser, “Çok güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Benden sonraki kuşaklara örnek olacak bir başarı. Küçüklükten beri astronomi ve uzay bilimlerine hep ilgim vardı. Gelecekte bu yolda bir adım atacağımı düşünüyorum” diyerek desteklerinden dolayı ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Türkiye şampiyonu Emre Keser'e saat hediye eden Başkan Özcan, “Bugüne kadar zamanını hem çalışırken hem de sınavda en iyi şekilde kullandın. Bundan sonra daha çok zamana ihtiyacın olacak. Nazillimizin temsilinde verdiğin katkılardan dolayı hem kurumumuza, hem ailene hem de değerli hocalarımıza ve sana çok teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ne zaman bir isteğin olursa kapımız her zaman açık. Nazilli'deki gençlere de örnek olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.