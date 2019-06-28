Başkan Özcan manavlarla buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Manavlar Esnaf Odası'nın Altıntaş Mahallesi Dalyan İşhanı'nda bulunan yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Yeni yerlerinin yönetim kuruluna ve üyelerine hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Özcan; “Sevgili başkanım tecrübesiyle, bilgisiyle, birikimiyle burada. Nazilli'mizde iyi şeyler oluyor. Güzel şeylere şahit oluyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni hizmet binasına taşındıklarını söyleyen Manavlar Odası Başkanı Kemal Cansız, “Bizlere destek veren, yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Satıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Federasyon Başkanı Ali Karaca ise; “Nazilli'mizde yeni seçilen başkanımızı öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten esnaf dostu olduğu buradan belli. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığı ve yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Esnafımız için çalışıp emek veren Kemal Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesilerek Manavlar Odası yeni hizmet binası faaliyete açıldı.