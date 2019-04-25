Başkan Özcan meclis üyeleri ve muhtarlarla buluştu

Konuklarına teşekkür ederek bundan sonra da sık sık bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Özcan, “Nazilli'yi hep birlikte ve ortak akılla yöneteceğiz” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldiği Hangar kafe buluşması oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Özcan, kahvaltının ardından muhtarlarla özel olarak görüşüp sorunlarını ve önerilerini tek tek dinledi.

Kanal 58'e konuşan Başkan Özcan, kenti ortak akılla yöneteceklerini ifade ederek, “Nazilli'yi önümüzdeki 5 yıl boyunca birlikte yönetecek kadroları bir araya getirmek istedik. Ve bunda da muvaffak olduk. Arkadaşlarımızın değerli katılımlarından teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl da Nazilli'yi birlikte yönetmek istiyoruz. Vatandaş bizleri ve bu kadroları seçti. Vatandaşın iradesine saygılıyız. Bizim birlikte Nazilli'ye hizmet etmemizi istiyorlar. Biz de bunun ilk adımını burada atmış olduk.

Bundan sonrada Nazilli'yi muhtarlarımız, STK'larımız ve vatandaşlarımız ile yöneteceğiz” dedi.